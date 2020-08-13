رئيس حي عين شمس: قيمة التصالح في مخالفات البناء تتعدى ملياري جنيه

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وبين قياس الأثر التشريعي والاجتماعي على أرض الواقع.

وقال النائب: "الدولة تقوم بدورها ونحن نراقب التطبيق على أرض الواقع، وهناك ما يقرب من 3 ملايين مخالفة بناء، والحكومة بدأت الإجراءات، وتحدد كيفية المواجهة، ونقوم نحن كنواب ولجان وبرلمان بنقل وقياس الأثر الاجتماعي لتطبيق التشريع أيضًا".

فيما أشار اللواء الدكتور ماهر هاشم رئيس حي عين شمس، إلى وجود مخالفات تتعدى قيمتها ملياري جنيه، لذا تم إنشاء "جروب واتس" للجهات التنفيذية، وآخر للجنة التصالح، للتعامل الإلكتروني وسرعة التنفيذ، كما خُصص تطبيق إلكتروني لتيسير التقدم علي التصالح وتوفير الجهد والوقت.

وذكر رئيس الحي، أنه تم ربط قاعدة البيانات لسهولة التصالح، مضيفًا " لوعندي 16 ألف مخالفة، وساعات عملي في الحي 6 ساعات، مش هاعرف أحل جميع مشاكل التصالح، لذا تم عمل التصالح إلكترونيًا لتوفير الجهد والوقت".