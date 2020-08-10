أعمال شغب في محيط مجلس النواب اللبناني بين المتظاهرين وقوى الأمن

اندلعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والقوى الأمنية في محيط مجلس النواب في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم، اُستخدمت خلالها المفرقعات والحجارة والقنابل المسيلة للدموع.

واستقدمت القوى الأمنية والجيش تعزيزات كبيرة إلى وسط بيروت ومحيط مبنى البرلمان، في حين أن عدد المتظاهرين يزداد تباعًا، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

وحاول عدد من المتظاهرين إزالة الحاجز الحديدي أمام مجلس النواب، في حين قام آخرون برشق القوى عناصر مكافحة الشغب بالحجارة، الأمر الذي دفع بهؤلاء لإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق جموع المحتجين.

وطالب المحتجون باستقالة مجلس النواب بعد الحكومة، مؤكدين رفضهم لبقاء الطبقة السياسية الحالية في الحكم.