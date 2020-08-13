محافظ الغربية يوجه برفع التراكمات الترابية والإشغالات

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة طنطا، برفع التراكمات الترابية والإشغالات الموجودة على جانبي طريق محطتي مياه الملاحة ومحولات كهرباء جنوب الدلتا، وكذلك طريق سبرباي وموقف الجلاء الجديد.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة للدكتور طارق رحمي لمحافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، لمنطقة سبرباي وكورنيش الاستاد ومحطتي مياه الملاحة المطورة ومحولات كهرباء جنوب الدلتا وموقف الجلاء الجديد.

يُذكر أن محطة الملاحة المطورة أُضيف لها خزانان جديدان، ليصل عدد الخزانات بها إلى 6.

كما تم أيضا إضافة محولين بقوة 360 فولت لمحطة محولات كهرباء جنوب الدلتا لزيادة قوة المحطة ورفع كفاءتها، وتخدم المحطة أهالي منطقة العجيزي ومنطقة السيد البدوي.

وخلال الجولة، أصدر المحافظ توجيهاته بدهان أعمدة الإنارة الموجودة على الطريق والبلدورات لإظهارها بالمظهر الحضاري والجمالي، وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة والعمل على عدم تراكم القمامة والإشغالات، ورفعها أولًا بأول، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري بالشوارع.