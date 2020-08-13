معلومات مسربة: فورد برونكو ستظهر لأول مرة خلال 2021 بنسختها الهجين

بعد انقطاع طويل طال لنصف قرن تقريبًا، أعلنت "فورد"، عن الجيل الثاني من "برونكو"، قبل شهر، أملاً في استرجاع مجدها من جديد لتنافس أسطورة الطرق الوعرة "جيب رانجلر"، لتقتنص منها اللقب أو على الأقل تدخل في منافسة شرسة معها.

بعد إعلان "فورد" عن "برونكو"، قبل شهر تقريبا، أعلنت "جيب" عن اختبارها لجيل جديد من "رانجلر"، وأعلنت عن توافر نسخة جديدة هجين من الجيل الجديد لتشعل المنافسة أكثر بينها وبين "فورد برونكو"

فى 2019 أكد الرئيس التنفيذى لفورد أنه ستكون هناك نسخة هجين من برونكو، ولكن أثناء الإعلان الرسمى عنها، لم تذكر الشركة أي معلومات عن نسخة هجين من برونكو، وبعد إعلان فورد الرسمى عن برونكو بأسبوعين تقريبًا، قررت "جيب" أن تعلن عن معلومات جديدة تفيد باختبارها لنسخة هجين من أسطورة الطرق الوعرة "رانجلر".

وظهرت معلومات جديدة مسربة من الشركة تفيد بأن "فورد"، تعمل على مشروع جديد لطرح نسخة هجين من "برونكو" في أواخر 2021، لتتوافر للبيع في أوائل 2022، كما ذكر موقع "motor 1"

ومن المتوقع حسب المعلومات المسربة، أن تتوافر "فورد برونكو" الهجينة بمحرك "EcoBoost" سعة 3.0 لتر مكون من 6 أسطوانات بالإضافة للمحرك الكهربائى ليولد قوة مابين 400: 450 حصانًا.