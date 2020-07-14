بعد انتظار.. الإعلان رسميا عن "فورد برونكو 2021"

أعلنت شركة فورد عن إحياء موديل "برونكو" المنافس الوحيد لجيب رانجلر منذ فترة، حيث السيارة الجديدة برونكو 2021 لتدخل من جديد فى منافسة أسطورة الطرق الوعرة جيب رانجلر.

أعلنت فورد منذ قليل عن Bronco 2021 بمحركات عديدة بسعة لترية منخفضة عن جيب وبقوة أقوى لتشعل المنافسة من الآن بين برونكو وجيب رانجلر.

محركات برونكو:

تعمل برونكو بمحركات عديدة أولها محرك 1.5 لتر تيربو، مكون من 3 اسطوانات بقوة 181 حصانا وعزم 259 نيوتن مترا متصلا بناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيك ودفع رباعي لكل النسخ.

والمحركات 2.0 لتر تيربو مكون من 4 اسطوانات بقوة 245 حصان وعزم 259 نيوتن متر متصل بناقل حركة من 8 سرعات اوتوماتيك.

2.3 لتر تيربو مكون من 4 اسطوانات بقوة 270 حصان وعزم 420 نيوتن متر متصل بناقل حركة مانيوال من 6 سرعات أو أوتوماتيك من 10 سرعات.

أما المحرك الأقوى من برونكو فهو 2.7 لتر تيربو مكون من 6 اسطوانات بقوة 310 حصان وعزم 542 نيوتن متر متصل بناقل حركة من 10 سرعات اوتوماتيك.

وبمناسبة رجوع برونكو للمنافسة من جديد ستصدر فورد نسخة محدودة من برونكو سبورت First Edition بعدد 3500 سيارة فقط تتوفر السيارة الآن للحجز على الموقع الرسمى لشركة فورد بقيمة 100 دولار قابلة للاستيرداد ويبدأ سعر السيارة من 30 ألف دولار تقريبا إلى 40 ألف دولار تقريبا.