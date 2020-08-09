هيفاء وهبي تشيد بالطفلة "هند" بعد تبرعها بـ100 جنيه للبنان

أشادت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي بالطفلة المصرية "هند"، والتي تبرعت بمبلغ 100 جنيه من مصروفها لصالح لبنان.

وعلقت هيفاء عبر حسابها بتويتر قائلة، "طفلة مصرية تبرعت بـ 100 جنيه كانت قد ادخرتها من مصروفها، وكتبت عليها من هند إلى بيروت كان نفسي أشتري بيها حاجات كتير بس أنتوا محتاجينها أنتوا أهم".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على مواد مفرقعة لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.