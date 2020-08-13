"المالية" تقترض 42 مليار جنيه محليا بـ13.81% قبل اجتماع "المركزي"

قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للبت في أسعار الفائدة، مساء اليوم، جمعت وزارة المالية 42 مليار جنيه من السوق المحلي عبر إصدار أذون خزانة أجل 182 و364 يومًا.

ورغم أن المالية أعلنت أمس عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي احتياجها لطرح نحو 19.5 مليار جنيه فقط، إلا أنها أصدرت بعد عصر اليوم أذون خزانة أجل 182 يومًا بقيمة 27.6 مليار جنيه، بينما أصدرت أذون خزانة أجل 364 يومًا بقيمة 14.5 مليار جنيه.

وأعلن البنك المركزي، اليوم، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت أن متوسط أسعار الفائدة علي الأذون المقبولة أجل 182 يومًا بلغت 13.8%، بينما قبلت أذون خزانة أجل 364 يومًا بمتوسط أسعار فائدة 13.67%.

ويترقب الخبراء اليوم، موقف أسعار الفائدة عندما تحسم لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها السابع هذا العام.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعهـا الأخير في 25 يونيو الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وتعتمد وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليًا، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلًا من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضًا في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل، بدلًا من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.