وزير الخارجية الأردني يؤكد ضرورة احترام أمن العراق وسيادته

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ضرورة احترام أمن العراق وسيادته واحتواء التوتر المتصاعد عبر الحوار، وبما يضمن علاقات عراقية - تركية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وبما يحمي المصالح المشروعة للبلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، اليوم، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، حيث بحثا الجهود التي يقوم بها البلدان لتطوير التعاون والتنسيق، إضافة إلى التطورات الإقليمية وسبل التعامل معها بما يسهم في حل أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدًا حرص البلدين على تعزيز التعاون في جميع المجالات، وبما يعكس العلاقات التاريخية الاستراتيجية التي تربطهما.

وأطلع وزير الخارجية العراقي، نظيره الأردني، على التطورات في شمالي العراق في ضوء العمليات العسكرية التي تنفذها تركيا.

وشدد "الصفدي"، على دعم المملكة المطلق للأشقاء في عملية تكريس الأمن والاستقرار، وإعادة البناء وحماية أمن العراق واستقراره وسيادته وتحييده عن الصراعات الإقليمية.