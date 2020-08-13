شهادة تقدير وهاتف محمول هدية الأولى على الثانوية الأزهرية بالمنوفية

كرم عبدالعزيز النجار، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، اليوم الخميس، بديوان عام المنطقة، الطالبة أماني عاطف عبدالرؤوف الشعراوي، لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية "القسم الأدبي" بنسبة نجاح بلغت 99.21%.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور علاء أبو يوسف، الوكيل الشرعي بالمنطقة الأزهية، وعاطف سلام، الوكيل الثقافي، والدكتور هشام بدر، مدير إدارة منوف الأزهرية، ومديري الإدارات التعليمية والموجهين بالمنطقة.

وأهدى رئيس الإدارة المركزية، الطالبة أماني عاطف عبدالرؤوف الشعراوي شهادة تقدير، وهدية "هاتف محمول"، تقديرًا لتفوقها الدراسي متمنيًا لها النجاح والتفوق في المرحلة المقبلة. كما جرى تكريم كل من الدكتور هشام بدر مدير إدارة منوف التعليمية الأزهرية، وأمينة رشدي إبراهيم خطاب عميدة معهد فتيات فيشا الكبرى.

وأعرب "النجار" عن تقديره لولي أمر الطالبة، وإشادته بجهود القائمين على العملية التعليمية بالأزهر الشريف بالمنوفية، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من العمل والجهد لدفع عجلة المنظومة التعليمية الأزهرية.