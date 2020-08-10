حظك اليوم الاثنين 10-8-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

قد تكون الصراحة الزائدة من امرأة برج العقرب محرجة في بعض الأحيان لكنها تجعل منها صديقة يعتمد عليها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون متماسكا لتثبت صلابتك وجدارتك، وعليك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب اليوم الدخول في مناقشات حادة مع شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أيتن عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 22 نوفمبر.