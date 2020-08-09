حظك اليوم الأحد 9-8-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتعامل مولود برج العقرب، بحذر شديد مع الآخرين، وعدم ثقته في من حوله بسهولة، فهو شخص لا يظهر مشاعره بسهولة، لكنه يحب بكل قوة، ويهتم بمشاعر الآخرين بشكل كبير، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تتجنب الأجواء العدائية مع من حولك، ومع ذلك تستطيع اليوم أن توظف كل ما لديك من معرفة وتثبت قدراتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك السادس يساعدك اليوم على عمل توازن بين علاقاتك العاطفية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.