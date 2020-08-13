إسبانيا: إدخال 805 إصابات بكورونا المستشفيات خلال الأسبوع الماضي

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، ارتفاع حصيلة المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذين جرى إدخالهم المستشفيات على مدار الأيام السبعة الماضية، إلى 805 حالات، حيث بدأت البلاد تشهد زيادة مرة أخرى في أعداد المرضى.

وذكرت شبكة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية، اليوم، أن كورونا المستجد قد تسبب في شهري مارس وأبريل الماضيين، في تدمير إسبانيا حيث وصل عدد الوفيات اليومي إلى أكثر من 900 حالة، موضحة أن الخبراء ما زالوا يبحثون عن الأسباب التي جعلت البلاد تصارع أكثر من جيرانها الأوروبيين في مواجهة الفيروس الذي تسبب خلال الأيام السبعة الماضية في وفاة 64 شخصًا.

وفي حين أن الاختبارات كشفت أن غالبية المصابين لا تظهر عليهم أي أعراض وأنهم أصغر سنًا - مما يجعلهم أقل عرضة للحاجة إلى علاج طبي - فإن القلق يتزايد مع بدء توافد المزيد من المرضى على المستشفيات.

وتتصدر إسبانيا دول أوروبا حيث بلغ عدد الحالات المؤكدة خلال الـ14 يومًا الماضية 44 ألفًا و400 حالة مقارنة بـ4700 حالة جديدة فقط تم تسجيلها في إيطاليا.

ارتفاع إجمالي الإصابات في هونج كونج إلى 4312 حالة

وفي سياق متصل، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 69 إصابة جديدة بكورونا المستجد؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات في المنطقة 4312 حالة.

وقالت رئيسة فرع الأمراض المعدية بمركز هونج كونج للحماية الصحية "تشوانج شوك-كوان"، في تصريح اليوم : "إن الإصابات الجديدة جاءت بواقع 65 حالة بعدوى محلية و4 حالات وافدة من الخارج، وإن 32 من بين حالات الإصابة المحلية الجديدة مرتبطة بحالات سابقة".

وأضافت كوان: "أن 65 حالة وفاة بسبب الفيروس تم تسجيلها في المنطقة الإدارية الخاصة حتى الآن، وأن 857 حالة ما زالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات بينهم 82 في حالة حرجة".

وفي باكستان، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا المستجد إلى 287 ألفًا و34 حالة.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6149 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 265 ألفًا و12 شخصًا.

وفي إفريقيا، أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 153 إصابة مؤكدة بكورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 11 ألفًا و740 إصابة.

وأوضحت الوزارة، في بيان وفقًا للإذاعة السنغالية، اليوم، أنه تم إجراء 1730 فحصًا، فضلًا عن تعافي 49 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد المتعافيين إلى 7572 مصابًا.

وأشارت الصحة السنغالية، إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 244 شخصًا، كما أن هناك 3923 شخصًا يتلقون العلاج بالمستشفيات.