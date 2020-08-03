ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في هونج كونج إلى 3 آلاف و590 حالة

أعلنت هونج كونج، اليوم، تسجيل 80 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في هونج كونج، 3 آلاف و590 حالة، فيما تم الإبلاغ عن وفاة شخصين، ما يرفع حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس إلى 37 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وتبين أن جميع الحالات أصيبت بعدوى محلية، من بينهم نحو 56 حالة محلية على صلة بحالات سابقة، بينما لا يزال التحقيق جاريا في كيفية نقل العدوى لـ24 آخرين.

وحذر مسؤولو الصحة أنه على الرغم من انخفاض عدد المصابين بالمقارنة بالأسبوعين الماضيين، إلا أنه من المبكر للغاية وصف الأمر بأنه توجه نحو الانخفاض.