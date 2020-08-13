محافظ أسيوط يفتتح أعمال إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحي البركة الرئيسية

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الخميس يرافقه المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحي البركة الرئيسية بغرب أسيوط بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون جنيه حضر الافتتاح محمد بشير رئيس حي غرب والمهندس عماد عزيز مدير قطاع تنفيذ المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ولفيف من قيادات ومديرى الشركة.

وعقب الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمحطة تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لمحطة البركة بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه والمخصصة ضمن خطة الإحلال والتجديد السنوية والتي تخصصها الشركة لرفع كفاءة محطاتها (للمياه ، والصرف).

وأشاد محافظ أسيوط بأعمال التطوير والإحلال والتجديد بالمحطة والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.وأوضح المهندس محمد صلاح أن أعمال الإحلال والتجديد بمحطة البركة شملت رفع كفاءة عدد (3) طلمبات رفع رئيسية تصرف الطلمبة الواحدة 200 ل/ ثانية هذا بالإضافة إلى رفع المانومتر (Manometer) 70 م شاملة محركات وحدة التشغيل الرئيسية فضلًا عن إحلال وتجديد خط الطرد الخاص بطلمبات المحطة بقطر 500 مم بالإضافة إلى أعمال الاحلال والتجديد المدنية التى تمت بالمحطة كــ (ترميم عنبر التشغيل ، وتجميل الموقع العام للمحطة (معبرًا عن سعادته بهذا المشروع الذي سيعود بالنفع على جودة مستوى الخدمة المقدمة لكل أبناء مدينة أسيوط في مرفق ذو أهمية كمرفق الصرف الصحي.