"بومبيو" يبدأ زيارة رسمية إلى النمسا ضمن جولة بوسط أوروبا

بدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم، زيارة إلى النمسا في إطار جولة في دول وسط أوروبا شملت التشيك وسلوفينيا، وتُختَتَم بعد غد السبت في بولندا.

وقالت مصادر في الخارجية النمساوية، اليوم، إن بومبيو سيلتقى غدًا الجمعة كلًا من الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، والمستشار سباستيان كورتز، ووزير الخارجية ألكسندر شالينبرج، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم التركيز في المباحثات النمساوية - الأمريكية على القضايا الثنائية؛ مثل التجارة، وأيضًا القضايا متعددة الأطراف؛ مثل التعامل مع وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وأزمة المناخ ودور فيينا كمركز للحوار الدولي.

وأشارت المصادر إلى عقد بومبيو لقاءً أيضًا مع وزير المالية جيرنوت بلوميل وممثلي الشركات النمساوية؛ لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية المستدامة بين النمسا والولايات المتحدة، موضحة أن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر سوق تصدير للنمسا، ومع ذلك انهارت الصادرات النمساوية خلال أزمة كورونا المستجد منذ مايو الماضي بعدما شهدت انخفضا بنسبة 25.5%.

وتابعت المصادر قائلة، إن مباحثات وزيري خارجية الولايات المتحدة والنمسا، غدًا الجمعة، ستركز على توسيع "الشراكة الإستراتيجية" مع الولايات المتحدة ومعالجة بؤر التوتر الجيوسياسية الحالية، خاصة في غرب البلقان.

وفي سياق آخر، قال وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشاك، اليوم، إن القوات الأمريكية ستتمركز في بولندا بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل.

وأضاف بلاشاك، في تصريحات أوردتها شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، "سنوقع في الـ15 من أغسطس الجاري على اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري، وسيكون لهذا الاتفاق طابعا حكوميًا".

وأشار الوزير البولندي، إلى أن الولايات المتحدة هي زعيمة حلف شمال الأطلسي"الناتو"، والعلاقات البولندية الأمريكية هي المفتاح لأمن بولندا والجناح الشرقي للحلف.

وأوضح بلاشاك، أن ممثلي الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أكدوا له خلال زياراته للولايات المتحدة، الرأي نفسه بشأن قضية وجود القوات الأمريكية في بولندا.