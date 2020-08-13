غدا.. وزير الخارجية الأمريكي يصل النمسا في إطار جولته الأوروبية

يصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى العاصمة النمساوية فيينا، غدا الخميس، قادما من سلوفينيا في إطار جولته الأوروبية الحالية.

وأعلنت المستشارية النمساوية، مساء اليوم، برنامج زيارة الوزير الأمريكي حيث يلتقى مع كل من الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن، والمستشار النمساوي سباستيان كورتز ووزير الخارجية الكسندر شالينبيرج.

وقالت المستشارية، إن "بومبيو"، يقوم بجولة في دول وسط أوروبا الوسطى، وبدأت أمس الثلاثاء، في جمهورية التشيك ثم إلى سلوفينيا وتنتهي في بولندا السبت المقبل.

وأضافت المستشارية، أن الوزير الأمريكي سوف يلتقي أيضا مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، كما سوف يعقد فى فيينا اجتماعا مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بمناسبة الخلاف الحالي بين اليونان وتركيا حول التنقيب عن الغاز والنفط في البحر الأبيض المتوسط.