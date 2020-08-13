سفير فرنسا: اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا و"الوفاق" باطلة ولاغية

قال ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، إن اليونان وقبرص دولتان مهمتان في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن الاتحاد يشعر بالقلق بخصوص مسألة الطاقة في شرق المتوسط، مضيفًا "نلاحظ بالفعل عددًا من السلوكيات الأفعال أحادية الجانب التي تقوم بها تركيا، والتي تقلقنا".

وأضاف "روماتيه"، خلال حوار خاص على شاشة "extra news "، أنه على سبيل المثال استنكرت فرنسا الاتفاقيات التي وقعتها تركيا بخصوص ترسيم حدودها البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبي/ مضيفًا "نحن نرى أن هذه الاتفاقية لاغية وباطلة".

وأكد السفير الفرنسي بالقاهرة، "نحن نلاحظ أيضًا أن هناك عددًا من الإجراءات أحادية الجانب، التي اتخذتها تركيا في مجال التنقيب النفطي، على سبيل المثال في المياه المقابلة للجزء الشمالي بقبرص".

وتابع: " تركيا عضو في حلف الناتو، وهي تسعى أن تكون لها علاقات مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يجب أن يكون السلوك التركي متسقًا أولًا مع انتماء هذه الدولة لحلف الناتو، وثانيًا مع رغبتها في أن تكون لها شراكة، بل أن تصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي، إذن يجب أن يكون سلوك تركيا متسقًا مع تحالفاتها".