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محمود مسلم

جونسون: تعليق ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية خطوة مرحب بها

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وكالات
07:57 م | الخميس 13 أغسطس 2020
رئيس الوزراء لبريطاني بوريس جونسون

رئيس الوزراء لبريطاني بوريس جونسون

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن تعليق ضم الأراضي الفلسطينية لإسرائيل خطوة مرحب بها على الطريق نحو شرق أوسط أكثر سلامًا، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية.

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر "تويتر": "في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق، نحو تدشين التعاون المشترك وصولًا إلى علاقات ثنائية".

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