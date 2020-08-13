الإسكان تطرح وحدات إدارية وتجارية في مزاد علني بمدينة بدر

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان الاجتماعي، طرح جهاز تنمية مدينة بدر بمنطقة 53، عمارة بمشروع سكن مصر بالامتداد الشرقي بالمدينة بالمزاد العلني في جلستين مختلفتين، يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر، وجلسة أخرى يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر المقبل.

وتستعرض "الوطن"، تفاصيل الوحدات والمحلات المطروحة للبيع والشروط المطلوبة، وفق الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كالتالي:

تفاصيل الوحدات

طرح جهاز تنمية مدينة بدر، عدد من الوحدات والمحلات التجارية على النحو التالي:

- وحدات إدارية ومهنية بمساحة تبلغ 56 متر مربع.

- وحدات تجارية بمساحات تتراوح بين 14 متر مربع و 17 متر مربع.

- وحدات إدارية بمساحات تقريبية تصل إلى 56 متر مربع.

الشروط المطلوبة

- يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز المدينة نظير سداد مبلغ 299 لكل محل أو صيدلية.

- يتم عقد جلسة المزاد في التاريخ السالف ذكره، في تمام الساعة 12 ظهرا بمقر جهاز تنمية مدينة بدر.

- سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 آلاف جنيها لكل وحدة و 25 ألف جنيها لكل محل أو صيدلية.

- يمكن للسادة الراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.