"الإسكان" تسلم 1700 وحدة في 3 مدن جديدة خلال أغسطس

تبدأ وزارة الإسكان، متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تسليم وحدات سكنية في عدة مدن جديدة خلال أغسطس الحالي، وأهمها تسليم وحدات "سكن مصر" في أكتوبر الجديدة يوم 16 أغسطس، وتسليم وحدات "دار مصر" في القاهرة الجديدة يوم 23 أغسطس، ويوم 30 أغسطس بدء تسليم وحدات المرحلة الثانية في "دار مصر" في العبور.

ووفقًا لبيانات وزارة الإسكان، يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الأحد 23 أغسطس، تسليم 720 وحدة سكنية (30 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمنطقة شمال القرنفل.

وقال عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنّ سيبدأ يوم الأحد 16 أغسطس، تسليم 716 وحدة للفائزين بها بمشروع سكن مصر "المرحلة الأولى" بالمدينة، وتسليم الوحدات على أيام متتالية حتى الاثنين 5-10-2020 طبقًا للمواعيد المعلنة من الجهاز، وجرى تخصيص الخميس من كل أسبوع لمن تخلف عن التسلم طوال فترة تسليم الوحدات.

ويبدأ جهاز مدينة العبور، الأحد 30 أغسطس المقبل، تسليم 336 وحدة سكنية، متمثلة في 14 عمارة بالمرحلة الثانية، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها.

وقال أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنّه جرى تحرير محاضر استلام الوحدات، وهي جاهزة للتسليم للحاجزين من يوم الأحد 30-8-2020، على مدار 14 يوم عمل، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال خطابات للحاجزين، وإخطارهم بموعد بدء التسليم.

وبشأن أسلوب تسلم الوحدة السكنية:

- على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الجهاز الخاص به، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة.

- إحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد المستحقات المطلوبة.

- التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام.

- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي للمالك، وصورة البطاقة للزوج أو الزوجة، وأصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، وأصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، وصورة إيصال سداد الوديعة.