"الاستثمار الروسي": لقاح كورونا سيكون متاحا في نوفمبر المقبل

قال رئيس صندوق الاستثمار الروسي كيريل دميترييف، إن اللقاح الجديد لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" سيكون متاحًا للعديد من الدول، مشيرا إلى أن سعره سيُكشف عنه في سبتمبر المقبل، والإنتاج سيكون في نوفمبر ديسمبر المقبليّن.

وقال دميترييف، في تصريح لقناة العربية الإخبارية: "لا نفرض اللقاح ضد كورونا على أحد، وتلقينا طلبات بمليار جرعة، ولكن نستطيع إنتاج 500 مليون جرعة فقط".

وأشار المسؤول الروسي، إلى أن من يتلقى جرعتين من اللقاح لن يصاب بالفيروس لفترة من الزمن لأكثر من سنة.

وردًا على الانتقادات، شدد دميترييف، على أن وزارة الصحة في موسكو أكدت سلامة لقاح كورونا وفعاليته، مشيرًا إلى أن تجارب اللقاح على الحيوانات نجحت بنسبة 100%.

وتابع رئيس صندوق الاستثمار قائلًا: "نشرنا معلومات كثيرة حول لقاح كورونا الجديد"، موضحاً أن الهجوم ضد لقاح كورونا الروسي كان بدوافع سياسية.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأول الثلاثاء، تسجيل أول لقاح في العالم مضاد للوباء.

واللقاح الروسي "سبوتنيك 5" تم تطويره بالاشتراك بين المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "جامالي" ووزارة الدفاع الروسية، وهو حاليًا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، ومن المتوقع بدء إنتاج اللقاح في سبتمبر المقبل.

وعمل الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومركز "جامالي"، بنشاط لإطلاق إنتاج أول لقاح على أساس الفيروسات الغدية في روسيا، وهو يخضع حاليًا لتجارب سريرية، كانت بدأت في جامعة سيتشينوفسك بموسكو في 18 يونيو الماضي، بمشاركة 38 متطوعًا.

وأتاحت النتائج التأكد من سلامة اللقاح، وطوّر جميع المشاركين في الاختبارات مناعة ضد العدوى، وجرى تسريح المجموعة الأولى من المتطوعين في 15 يوليو، والثانية في 20 يوليو الماضيين.

وأعلنت جامعة سيتشينوف، في 12 يوليو الماضي، عن انتهاء التجارب السريرية التي كانت تجريها منذ 18 يونيو لاختبار اللقاح.