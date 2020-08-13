استشاري باطنة: إنتاج دفعة من لقاح كورونا ستكون جاهزة خلال أسبوعين

أكد الدكتور أحمد سعد أمين، استشاري أمراض الباطنة، إجراء العديد من التجارب على اللقاح الروسي لفترة طويلة منذ بداية الجائحة، وكانت روسيا تسلمت من الصين عينات من الفيروس، والعمل عليها منذ ذلك الوقت، لافتًا إلى وجود نحو 50 لقاحًا في روسيا يجري تطويرها، واللقاح الأخير الذي أعلن عنه الرئيس بوتين أمس الأول، أجريت كل التجارب عليه وأثبت فاعليته.

وقال أمين، خلال مداخلة عبر "سكايب" من موسكو، على فضائية Dmc، إن تشكيك الدول الأخرى في نتيجة اللقاح، أعتقد أنه سياسي أكثر من كونه طبيًا، لأن كل النتائج منشورة ومعلنة، وروسيا تعهدت أن تقدم الملف كامل لمنظمة الصحة العالمية، وبالفعل هناك دول عربية وأجنبية كثيرة منها "الإمارات، والسعودية"، كانتا تعاقدتا على هذا اللقاح، وبالفعل جرى عمل تفاهمات، وسيصنع على أراضيهما.

وتابع: أن بالنسبة للعلاج فإن وسائل الإعلام، تناقلت بشكل خاطئ أنه اكتشاف روسي، وهذا خاطئ لأنه جرى تطويره فعلا في روسيا، وهو قوته أفضل من الأفيجان في بعض النواحي، مشيرا إلى أن اللقاح سيبدأ إنتاجه في شهر سبتمبر بعد عدة أيام.