مسؤول روسي: لم نتوقع استقبال لقاح كورونا بالتصفيق

قال مدير مركز اللقاحات الروسي "جامالي" ألكسندر جينتسبورج، اليوم، إنّه سيكون من السذاجة توقع رد فعل إيجاب استثنائي من دول أخرى، حال تسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف جينتسبورج، في تصريح لقناة "روسيا- 24" الإخبارية: "من خلال إنتاج اللقاح الروسي، سيتم حرمان أشخاص معينين وشركات معينة من عدة مليارات من الدولارات"، مشيرا إلى أنّ رد الفعل المتوقع في هذه الحالة سيكون التشكيك في اللقاح بالطبع.

وأكد جينتسبورج، أنّ اللقاح الروسي آمن تماما ومسجل وفقا لجميع القوانين والتشريعيات الروسية.

وتابع مدير مركز اللقاحات "جامالي"، الذي طور اللقاح الروسي، أنّ هذا صراع مباشر تماما من أجل الأموال بالتحديد، ولا يمكن أن تكون هناك ردة فعل أخرى، وسيكون من السذاجة توقع استقبال منتج تنافسي مهم بالتصفيق.

وكانت وزارة الصحة الروسية، سجلت الثلاثاء الماضي، أول لقاح في العالم للوقاية من عدوى كورونا "كوفيد-19"، الذي طوره مركز اللقاحات "جامالي" بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والذي أطلق عليه اسم "سبوتنيك - 5".