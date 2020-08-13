أوكرانيا تطالب مواطنيها بعدم السفر إلى بيلاروسيا لاضطراب الأوضاع بها

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي، اليوم، مواطني بلاده بالامتناع عن السفر إلى بيلاروسيا نظرًا لاضطراب الأوضاع السياسية هناك.

وقال زيلنيسكي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية: "إن الوضع في بيلاروسيا الآن صعب للغاية وغير مستقر، فقد مررنا بهذا الموقف من قبل في أوكرانيا، لم يسقط ضحايا لكني أود أن تجري السلطات هناك حوارًا بين المجتمع البيلاروسي".

وأضاف المسؤول الأوكراني: "أنصح الأوكرانيين الآن بالامتناع عن السفر إلى بيلاروسيا حتى يهدأ الوضع إلى حد ما، نظرًا للظروف الصعبة التي تشهدها البلاد حاليًا فقد تم احتجاز مواطنينا هناك".

جدير بالذكر، أن بيلاروسيا شهدت اندلاع مظاهرات احتجاجية غاضبة فور إعلان فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية سادسة، حيث خرجت مظاهرات حاشدة في العاصمة مينسك ومدن أخرى مساء الأحد الماضي فور الإعلان عن فوزه.