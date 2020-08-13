روسيا تُعرب عن قلقها بشأن الوضع في بيلاروسيا عقب الانتخابات الرئاسية

أعربت روسيا، اليوم، عن قلقها إزاء الوضع المتوتر في بيلاروسيا بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت 9 أغسطس الجاري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي: "نتابع الأحداث الجارية في بيلاروسيا في الأيام الأخيرة، ونشعر بالقلق إزاء التقارير التي تُفيد بوقوع اضطرابات في شوارع عدة مدن بيلاروسية عقب الانتخابات الرئاسية".

وأضافت "زاخاروفا": "ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس والتعقل، ونؤكد اهتمامنا بالاستقرار في الحالة السياسية الداخلية في بيلاروسيا، ونتوقع أن يعود الوضع في البلاد إلى طبيعته قريبًا، وأن يعود الهدوء إليها".

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "نرصد ضغطًا غير مسبوق يمارس من قبل الشركاء الأجانب على السلطات البيلاروسية لزعزعة الاستقرار في البلد"، موضحة أن "هناك محاولات واضحة للتدخل الخارجي في شؤون دولة ذات سيادة بهدف تقسيم المجتمع وزعزعة الوضع".