موسكو: تصرفات شرطة بيلاروسيا ضد الصحفيين الروس غير مناسبة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الاثنين إن تصرفات ضباط الشرطة في جمهورية بيلاروسيا ضد الصحفيين الروس غير مناسبة.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية في نسختها الإنجليزية عن زاخاروفا قولها في تعليق نشرته على حسابها على الفيسبوك "في هذا اليوم قبل خمسة أعوام عندما عينت في منصب المتحدثة باسم الخارجية الروسية لم أكن أتصور أبدا في ذلك اليوم أنه سيجيء اليوم الذي أدافع فيه عن الصحفيين الروس ضد تصرفات غير مناسبة من ضباط إنفاذ القانون في الشقيقة بيلاروس".

وقالت زاخاروفا إن الصحفيين ملزمون باحترام قوانين الدولة التي يعملون فيها والاعتماد ضروري لذلك لكن الكثير منهم تقدموا بطلبات للحصول على الاعتماد منذ فترة طويلة، امتثالا لجميع القواعد، لكنهم لم يحصلوا عليه وبدلا من ذلك تلقوا ضربة على الرأس حسب تعبيرها.

وأضافت زاخاروفا "مثل هذه الأشياء لا يمكن أن تسمى أخوية. هذا ليس صحيحا".

وبحسب تقارير سابقة، فقد تم اعتقال صحفيين من (ديلي ستورم) و(ميدوزا) ومراسل الدفاع سيميون بيجوف أمس الأحد عندما كانت الشرطة تفرق الاحتجاجات في مينسك عاصمة روسيا البيضاء.

وقال متحدث باسم السفارة الروسية في بيلاروس لوكالة تاس إن بيجوف محتجز في قسم الشرطة الرئيسي في مينسك.