تجديد حبس تاجر مخدرات في القاهرة.. المتهم للقاضي: "أنا مش تاجر"
كتب:
أحمد عبد اللطيف
07:56 م | الخميس 13 أغسطس 2020
"أنا مش تاجر مخدرات يا باشا، ده واحد رمى المخدرات في عربيتي".. هكذا حاول مسجل خطر الدفاع عن نفسه أمام قاضي المعارضات، أثناء نظر تجديد حبسه بمحكمة شمال القاهرة.
وتبين أن المتهم سبق اتهامه فى 7 قضايا مخدرات وسلاح أبيض، ومشاجرة، وقرر القاضي تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام، تمكتوا من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة السلام أول، بحوزته (كمية لمخدر الفودو وزنت 415 جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).
وبسؤال المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأرسلت النيابة المضبوطات إلى المعمل الكيميائي.