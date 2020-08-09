كشف لغز مقتل مدمن بالسلام: توفي بجرعة مخدرات وأصدقاؤه ألقوه بالمصرف

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف ملابسات واقعة اختفاء أحد الأشخاص، حيث تبينت وفاته إثر جرعة زائدة من المواد المخدرة بالسلام، وقام أصدقاؤه بالتخلص من جثته في مصرف بمنطقة الخانكة بالقليوبية.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة السلام أول، مفاده تلقيه بلاغًا من أحد الأشخاص، ومقيم بدائرة القسم، بغياب نجله، ومقيم بذات العنوان "له معلومات جنائية" وبحوزته هاتفه المحمول، عقب خروجه من مسكنهما منذ عدة أيام، وعلل تأخره في الإبلاغ لاعتياد نجله الغياب عن المنزل أكثر من مرة لإدمانه تعاطي المواد المخدرة.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المجني عليه كان بصحبة شخصين (لأحدهما معلومات جنائية)، ومقيمان بدائرة القسم، في وقتٍ معاصر لغيابه، وأنهما وراء اختفائه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما، أقرا بأنهما يرتبطان بعلاقة صداقة بالمتغيب، وأنهما اعتادا تعاطي المواد المخدرة معه، وحال تواجده صحبتهما بالشقة محل سكنهما لتعاطى المواد المخدرة، شعر بحالة إعياء شديدة عقب تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين وتوفى على أثرها، فاختمرت في ذهنهما فكرة التخلص من الجثة خشية افتضاح أمرهما وتعرضهما للمساءلة القانونية.

وفى سبيل ذلك، قاما بلف الجثة ووضعها داخل كيس بلاستيكي بداخله كمية من الأحجار، وتوثيقه بالحبال وقاما باستقلال سيارة أجرة "ميكروباص" عقب إيهام قائدها بأن الكيس يحوى مستلزمات كهربائية، وتوجها لمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، وتخلصا من الجثة بإلقائها بمياه الصرف الصحي بذات المنطقة، وأضافا بتخلصهما من الهاتف المحمول الخاص بالمتوفى بإلقائه بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.