خلال 24 ساعة ضبط 220 قطعة سلاح نارى و 282 قضية مخدرات وتنفيذ 78233 حكم قضائى

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (220 سلاح نارى ، بحوزة 195 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(18) بندقية آلية .

(38) بندقية خرطوش.

بندقية رصاص.

(11) طبنجة .

(152) فرد محلى.

(290) طلقة مختلفة الأعيرة.

(25) خزينة .

ضبط (250) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (78233) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(329) حكم جناية.

(22956) حكم حبس جزئى.

(4264) حكم حبس مستأنف.

(40014) حكم غرامة.

(10670) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (8) متهمين، إرتكبوا (30) حادث متنوع.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (282) قضية مخدرات بحوزة (297) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (10,197 جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 23,215 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3,024 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودرة وزنت ( 408 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (768 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (40 جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 2,290 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (1,813 كيلو جرام).

كمية من المادة الفعالة لعقار الإكستاسى المخدر وزنت (5 جرام).

عدد (18913) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (51) متهم .

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (405) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (9 سيارات- 8 دراجات نارية).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23025) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (117) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم .