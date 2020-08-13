هاني يونس ينعى دكتور خالد مكين: ورحل طبيب آخر للغلابة

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، نعي جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لرحيل طبيب آخر للغلابة.

وكتب "يونس" عبر حسابه الرسمي: "هذا طبيب يشبه الملاك، هكذا شبهه لى الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس الوزراء، قالها والحزن يعتصره على رحيل الدكتور خالد مكين، الذى ما طلبت منه يوما خدمة طبية لمريض إلا ولبى النداء بسرور، ويقسم الدكتور حسام المصرى على أن الراحل الكريم كثيرا ما كان يجرى بعض العمليات الجراحية للمحتاجين على نفقته الخاصة".

وأكد: "يسخر دوما علمه ووقته لكل طالب علم أو خدمة، ورحل الطبيب الإنسان ولكن سيظل علمه ننتفع به، وستظل أياديه البيضاء حاضرة بيننا، وسيظل ما صنعه من معروف باقيا ليوم الدين، وسنظل نحن محبوه، وكذا من انتفعوا بعلمه، أو بخدمته، ندعو له بالرحمة والمغفرة، رحمك الله يا دكتور".