صور.. الحكومة تطلق اسم "طبيب الغلابة" على أكبر ميدان في الشروق

أطلق المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة الشروق، اسم الراحل الكريم الدكتور محمد مشاؤى "طبيب الغلابة"، على ثاني أكبر ميدان بالمدينة تخليدًا له، وتقديرًا لإنسانيته فى التعامل مع المرضى محدودي الدخل.

وأكّد "الغيطي": "لن يشعر بقيمة هذا الراحل الكريم وما كان يفعله إلا من أعيته الظروف وضيق ذات البد عن تدبير قيمة كشف طبيب كبير يعالج أحد ذويه لن يقدر ما فعله هذا الراحل الكريم سوى أصحاب الضمائر الحية، والقلوب التي ما زال بها رحمة رحم الله طبيب الإنسانية".

ونشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك صور من أكبر ميدان بمدينة الشروق والذي تمّ إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة" عليه.

ودوّن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء: "ميدان باسم طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى بمدينة الشروق".