تمنى أن يكون "طبيب الغلابة".. الموت يخطف "خالد" قبل تحقيق حلمه

قال محمود مبروك، عم الطالب خالد أحمد مبروك، الحاصل على 99% بالثانوية العامة هذا العام، والذي لقي مصرعه مساء أمس في حادث سير على الطريق الدولي "كفر الشيخ- بلطيم"، بالقرب من مدينة كفر الشيخ، خلال عودته إلى الرياض برفقة اثنين من أصدقائه، إن نجل شقيقه كان حلم حياته الالتحاق بكلية الطب.

وأضاف مبروك لـ" الوطن"، أن نجل شقيقه كان متفوقاً ومحافظاً على أداء الصلوات، وأدى فريضة الحج مع والديه العام الماضي، لافتا إلى أن حلم حياته الالتحاق بكلية الطب مثل شقيقه وشقيقته، لافتا إلى أنه لدى الفقيد 3 أشقاء الكبرى طبيبة والثاني في كلية الطب وآخر يعمل مهندساً، وجميع أفراد أسرته معروف عنها التدين وحب الخير.

وأشار عم الطالب المتوفى، إلى أن والده استخرج بيان نجاح له فور إعلان نتيجة الثانوية وحصوله على 99% ليقدم له في كلية الطب، لافتا إلى أنه كان بشوشاً خلوقاً طيب القلب، يعطف على الفقراء، وحينما سمع بوفاة الدكتور محمد مشالي، طبيب الغلابة، بكى وتمنى أن يكون رمزاً للعطاء والإنسانية مثله، وكان دائما يقول لوالديه "ادعولي نفس أكون طبيب الغلابة، نفسي أدخل طب علشان أراعي الناس وأكون نموذج يحتذى به".

خالد أحمد مبروك، طالب بمدرسة علي عبد الشكور الرسمية للغات بكفر الشيخ، ابن مركز الرياض، أبكى المئات من أبناء محافظة كفر الشيخ بعد وفاته في حادث سير أثناء توجهه إلى الرياض، حيث تحول موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لبرقيات عزاء مفتوحة حزناً على وفاة الطالب المتفوق.

"ربنا يرحمك يا صاحبي أنا مش مصدق خبر وفاتك لحد دلوقتي، حاسس إنك لسه عايش بذكرياتك وحبك لصحابك وسمعتك الطيبة"، كلمات مؤثرة دونها محمد جادالله على حساب صديقه الشخصي، مؤكداً أنه كان بشوشاً، مُحباً يتعامل مع الجميع بود.

وخالد أحمد مبروك من الطلاب المتوفقين فى مختلف الأنشطة، حيث حصل على بطولة ألعاب القوى عام 2016 مع مدرسته علي عبد الشكور الثانوية، ونعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطالب داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتابعت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بأنه جرى استخراج تصاريح دفن جثمان الطالب بمستشفى كفر الشيخ العام رافقها الدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، ليشيع جثمانه المئات من أهالي مركز الرياض.

وتلقى اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء إيهاب طلعت، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد، بمصرع خالد أحمد مبروك ،18 سنة، وإصابة محمد هاني الشاوري 18 سنة، في حادث انقلاب سيارة على رافد الطريق الدولي الساحلي "بلطيم كفر الشيخ " بالقرب من قرى الرياض، وجرى نقل جثمان خالد لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، ونقل المصاب للمستشفى الذي تبين إصابته بكسور، وبالعرض على النيابة العامة ، صرحت بدفن الجثمان، لعدم وجود شبهه جنائية.