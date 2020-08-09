رئيس "الشروق" عن تسمية ميدان باسم طبيب الغلابة: "مشالي" رمز خالد للعطاء

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن الدكتور محمد مشالي، المعروف بطبيب الغلابة هو ابن مركز إيتاي البرود وهو رمز للتفاني والعمل وإنكار الذات من أجل خدمة البسطاء والمحتاجين وهو مثال يحتذى به للإنسانية ورمز خالد للعطاء وقدوة يحتذى بها من شباب الأطباء للتطوع لخدمة المجتمع الذي يعيشون به.

وكشف رئيس جهاز مدينة الشروق أنه تم إطلاق اسم طبيب الغلابة على أكبر ميدان بمدينة الشروق، وهو ميدان الشباب سابقا، مشيرا إلى أنه بعد تسمية الميدان باسمه بدأ اسمه يتردد كثيرا ويسأل قاطني الشروق عن من هو الدكتور محمد مشالي والبحث عن سيرته وتاريخه ومسيرته الطبية.

وأضاف الغيطي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن جهاز مدينة الشروق قرر أن يبرز مجهوداته ويعرف الجميع من هو الدكتور محمد مشالي وبدء عمل تكريم بسيط له، وما تم من إطلاق اسمه على أحد ميادين مدينة الشروق هو تكريم بسيط لايليق بقيمته وعطائه الذي بذله خلال 44 عام خصوصا وأن التكريم جاء بعد وفاته ورحيله عن عالمنا.

وشدد رئيس جهاز مدينة الشروق أن هذه الخطوة هي توجه عام لمدينة الشروق ففي السابق قد تم عمل تكريم للدكتور مجدي يعقوب وتم تسمية ميدان كبير بالمدينة باسمه، والمدنية ستكمل هذه المسيرة لتكريم المفكرين والعلماء والأطباء الأحياء والأموات على جميع ميادين مدينة الشروق لشكرهم على مجهوداتهم.