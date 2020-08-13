محافظ أسيوط يشهد إطلاق خدمتي "فوري" للدفع الإلكتروني و"قراءتي"

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الخميس يرافقه المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط إطلاق خدمتي الدفع الإلكتروني "فوري" لتحصيل فواتير استهلاك المياه بجميع مراكز ومدينة أسيوط وتطبيق "قراءتي" لتسجيل قراءة عدادت المياه تسهيلاً على المواطنين لسداد الفواتير بإتاحة وسائل دفع جديدة سريعة وسهلة لشحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أقرب ماكينة فوري دون مشقة للانتقال إلى مقر خدمة العملاء للدفع.

جاء ذلك خلال زيارته لمركز خدمة العملاء الرئيسي بخزان غرب أسيوط بحضور محمد بشير رئيس حي غرب والمهندس عماد عزيز مدير قطاع تنفيذ المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ولفيف من قيادات ومديرى الشركة.

وأشار المحافظ إلى أهمية التحول الرقمي واستخدام التطبيقات الإلكترونية لجميع الخدمات الحكومية تسهيلًا على المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم الخدمات للمواطنين الكترونياً وتقليل استخدام العنصر البشري في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين للقضاء على البيروقراطية والقضاء على الفساد الإداري وذلك ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .واستمع المحافظ ومرافقوه لشرح للخدمات الالكترونية التي تقدمها الشركة لعملائها تسهيلًا لهم فضلا عن شرح لتطبيق " قراءتي " لتسجيل قراءة العدادات من خلال الهاتف المحمول.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين أن الشركة أطلقت أيضا تطبيق "قراءتي" على الهاتف المحمول والذي يتيح للعميل تسجيل قراءة العداد بنفسه وإبلاغ القراءة الفعلية بالإضافة إلى تخصيص أرقام تليفون أرضي ١٢٥ وتليفون محمول 01223090240 أو على رقم الواتس آب 01206179891 لتلقي أي شكاوي أواستفسارات تخص خدمة المياه والصرف الصحي مضيفًا أن تسجيل قراءة عداد المياه بإستخدام تطبيق "قراءتي" لأول مرة يستلزم من العميل تسجيل جميع بياناته الموجودة على فاتورة المياه حيث يعتمد التطبيق المجاني على تسجيل العميل للقراءة الخاصة به في الخانة المخصصة للقراءة الحالية على التطبيق كما يتيح للعميل إضافة صورة العداد وهو ما يضمن للعميل أن تكون القراءة المسجلة على التطبيق مطابقة للقراءة الموجودة في العداد أى ما تم استهلاكه بالفعل مما يضمن سلامة عملية المحاسبة وذلك ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.