مستشار ترامب: إسرائيل وافقت على وقف ضم الأراضي الفلسطينية

قال مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، إن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل تاريخي، متابعا: "إسرائيل وافقت على وقف ضم الأراضي الفلسطينية، كما أن الاتفاق سيتيح لجميع المسلمين الصلاة في المسجد الأقصى"، وفق لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأضاف كوشنر، في مؤتمر اليوم، أن هناك دول عربية أخرى ستحذو حذو الإمارات.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية.

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر "تويتر": "في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، جرى الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية".