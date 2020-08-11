أمريكا تشكك في سلامة وفاعلية اللقاح الروسي لكورونا

قال وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، إنّ وجود لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا أهم من أن نكون أول من أنتج لقاحا.

أجاب عازار خلال زيارة لتايوان عن سؤال من شبكة إيه بي سي الثلاثاء عن رأيه في إعلان روسيا، أنّها أصبحت أول دولة تسجل لقاحا ضد الفيروس.

وأضاف أنّ "النقطة لا تتعلق بأول من يتوصل للقاح. الأهم هو أن يكون اللقاح آمنا وفعالا للشعب الأمريكي وشعوب العالم"

وأضاف أنّه من المهم وجود بيانات شفافة عن اللقاح لإثبات سلامته وفعاليته.

وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة لديها 6 لقاحات في طور التطوير بموجب مبادرة العملية "وارب سبيد".

ولدى الولايات المتحدة أعلى نسبة وفيات وحالات إصابة في العالم، إذ سجلت أكثر من 163 ألف وفاة و5 ملايين إصابة.

في الوقت ذاته، أعربت كيلي آن كونواي مستشارة البيت الأبيض أيضا عن التشكك إزاء زعم روسيا تطوير لقاح ضد كوفيد-19.

وقالت الثلاثاء في برنامج "فوكس آند فريندز" على شبكة فوكس إنّ "المعايير الأمريكية أكثر تشددا بكثير".

وأضافت: "هيئة الغذاء والدواء في بلادنا تضع المعايير وأفهم من إعلان روسيا أنّ هذا لا علاقة له بما نحن فيه".