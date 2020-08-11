أمريكا عن اللقاح الروسي لكورونا: العبرة ليست بمن ينتج أولا

علق وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، اليوم، على الإعلان الروسي بشأن تصنيع لقاح لفيروس كورونا المستجد قائلا إنّ العبرة ليست بتصنيع المصل أولا، لكن بالوصول لمصل آمن لاستخدامه بين الأمريكيين وجميع مواطني العالم.

وأضاف عازار، في تصريحات إعلامية نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية، "هناك حاجة لمعلومات شفافة، ومن تجارب المرحلة الثالثة تظهر أنّ المصل آمن وفعال".

وأكد أن مصلين اثنين من 6 أمصال وصلت لتجارب المرحلة الثالثة في إطار مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوصول إلى لقاح، لإثبات فاعليتها وكفاءتها، وقد يتم التوصل لمصل وإنتاج عشرات الملايين من الجرعات بحلول ديسمبر المقبل.