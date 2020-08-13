عضو البعثة التعليمية المصرية بموسكو: لقاح كورونا الروسي بدأ منذ فبراير

قال الدكتور إسلام شعبان غازي، عضو البعثة التعليمية في موسكو، والباحث في الأكاديمية الروسية للعلوم، إن الرئيس الروسي بوتين، تحدث عن تسجيل لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" واعتماده، وجرى إطلاق عليه اسم "سبوتنيك في"، نسبة لأول سفينة فضاء، جرى إطلاقها في الاتحاد السوفيتي عام 1959.

وأضاف "غازي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الإعلامي أحمد فايق، أن البداية كانت في شهر فبراير الماضي، عندما انتشرت جائحة الفيروس حول بلدان العالم، فبدأت روسيا هذا السباق مع البحث العلمي، لإيجاد لقاح أو مصل للفيروس، وجرى إجراء التجارب والأبحاث، على العديد من الأمصال من أجل إنتاج لقاح خاص بفيروس كورونا.

وأشار عضو البعثة التعليمية في موسكو، والباحث في الأكاديمية الروسية للعلوم، إلى أن هناك مرحلة قبل السريرية، ومرحلة التجارب السريرية من أجل خروج اللقاح للنور، وجرى العمل على إنتاج اللقاح منذ فبراير الماضي، وحتى شهر يونيو، وكان العمل يتم على 26 مصل في روسيا، ونجحت 4 أمصال فقط، وجرى إنتاج تجارب سريرية عليها في يونيو الماضي، بالتعاون مع مركز هملايا للأوبئة بالتنسيق مع وزارة الدفاع الروسية.

وأوضح أنه تم إجراء التجارب في أحد المستشفيات العسكرية في موسكو، وهناك خطوات للتعرف عن مدى نجاح اللقاح في التجارب السريرية، وهو هل هذا المصل آمن وفعال أم لا، وهل هناك أثار جانبية له، أو هناك شيء ضار من تناوله، مؤكدًا أن اللقاح لأي فيروس، يتكون من جزئين، جزء البروتين الموجود في الغلاف الخارجي للفيروس، أو جزء المادة الوراثية للفيروس، ويجري العمل عليها من أجل تحويلها للقاح.