تاج الدين: نتواصل يوميًا مع الجهات منتجة أمصال فيروس كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للرعاية والصحة، أن مصر تتابع اللقاحات التي يتم إنتاجها حول العالم ومنها العقار الروسي.

وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "متابعين وفيه عدد كبير من اللقاحات هيطلع وهيتوفر لينا إن شاء الله لأن إحنا بنتابع لحظة بلحظة وبنتواصل مع الجهات المنتجة للقاحات حتى يكون عندنا نسبة كويسة نستطيع أن نستخدمها عند ثبوت الفاعلية والتأثير الإكلينكي وبيجيب نتيجة ولا لا ومؤثر ولا لا وفيه آثار جانبية ولا لا"، لافتًا إلى أنهم أعلنوا أن المصل الجديد يصاحبه بعض السخونية بعد تناوله، مؤكدًا أن هذا متوقع مع اللقاحات.

وأضاف: "إحنا متابعين مع مؤسسة عالمية متولية قصة تسويق ونشر اللقاحات في العالم ومصر بتتواصل معاها يوميًا في لقاءات ورئيس الجمهورية كان على تواصل بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني لتنظيم توزيع هذه اللقاحات في العالم لدرجة ان فيه دول دخلها منخفض هتاخد التطعيمات مجانا".