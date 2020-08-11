 تعافي 259 من فيروس كورونا بمستشفى حميات قنا

زارت اللجنة المختصة بالمرور على المستشفيات المخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا، مستشفى حميات قنا، لمتابعة سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المرضى والأطباء وطاقم التمريض.

وتفقد أعضاء اللجنة خلال جولتهم أقسام الصيدلية والمعمل والمطبخ والمخازن، حيث تم التأكد من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقًا للمقررات، وكذا التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على مستوى النظافة.

يذكر أن 259 تعافوا فيروس كورونا بمستشفى حميات قنا، بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.