البحرين تستنكر الاعتداء العسكري التركي على العراق

أعربت البحرين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء العسكري التركي على منطقة سيدكان بمحافظة أربيل العراقية، مؤكدة أن هذا الاعتداء هو انتهاك صارخ لسيادة العراق ولمبادئ حسن الجوار ومخالفة مستنكرة للمواثيق والقوانين الدولية.

وقدم وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيره العراقي الدكتور فؤاد حسين، اليوم، تعازي المملكة حكومة وشعبًا لحكومة وشعب العراق في الشهداء العسكريين العراقيين الذين لقوا حتفهم جراء هذا الاعتداء العسكري التركي الآثم، مؤكدًا تضامن بلاده مع العراق ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

من جهته، أعرب وزير الخارجية العراقي، عن اعتزاز بلاده بالمواقف الأخوية الأصيلة للبحرين تجاه العراق ووقوفها معها في صف واحد ضد أي انتهاكات تمس بأمن الدول العربية واستقرارها.

وكانت تركيا، قصفت أمس الأول الثلاثاء، سيارة تحمل ضابطين من قوات حرس الحدود العراقي، وسائقها، في منطقة سيدكان التابعة لأربيل مركز إقليم كردستان العراق.