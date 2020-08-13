السيسي يهنئ ولي عهد أبو ظبي باتفاق السلام التاريخي مع إسرائيل

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وأعرب الرئيس السيسي خلال الاتصال عن التهنئة لخطوة السلام التاريخية التي قامت بها دولة الإمارات والتي من شأنها أن تدفع جهود عملية السلام وتفتح آفاق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيدا بما جرى بموجب الاتفاق من إيقاف قرار إسرائيل بضم للأراضي الفلسطينية.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن خالص امتنان دولة الإمارات حكومة وشعباً لهذه اللفتة من الرئيس السيسي وللدعم المصري المتواصل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ولجهودها واسهاماتها التاريخية الرائدة في إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.