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محمد العدل: "الكورة في مصر هتبقى الأهلى وبيراميدز"

كتب:

حاتم سعيد حسن
08:54 م | الخميس 13 أغسطس 2020
المنتج محمد العدل

المنتج محمد العدل

قال المنتج محمد العدل، إن صراع الكرة في مصر خلال الفترة المقبلة، سيكون بين فريقي الأهلي وبيراميدز، مؤكدا أنه لم يحزن من رمضان صبحي بسبب رحيله عن الأحمر. 

ونشر العدل، تغريدة عبر حسابه الخاص بـ"تويتر" قال فيها: "لم أحزن على رحيل رمضان لأنى باشجع الأهلى مش لاعب فى الأهلى، أنا حزين وأنا شايف الكورة فى مصر هتبقى أهلى وبيراميدز، بس كده".

يذكر أنه في شهر يونيو الماضي، هاجم المنتج محمد العدل، تصريحات الفنان يوسف الشريف، التى أوضح فيها رفضه تقديم مشاهد ساخنة في أفلامه وتحديدًا منذ عام 2007 عقب فيلمه "هي فوضى".

وعبر العدل عن استيائه عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "انتهينا من تطبيق السينما النظيفة.. وبدأنا فى تطبيق مرحلة عدم التلامس".

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