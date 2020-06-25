محمد سمير: العدل يصعب على العدو الخارجي اختراق الدولة من الداخل

أكد العميد محمد سمير الكاتب والمحاضر، على أهمية قيمة العدل في بناء الدول والأوطان.

وحذر سمير، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، من تفكك المجتمعات الداخلية، واعتمادها على الولاءات المذهبية والقبلية، مشددًا على أن تماسك الجبهة الداخلية، يصعب اختراق الدولة من الخارج.

وأشار سمير، إلى أن من أهم ركائز الأمن القومي، الحفاظ على الجبهة داخلية للغاية، محذرًا من الحرب التي يشنها علينا الأعداء عبر القنوات الفضائية المعادية لمصر، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد سمير، على أهمية الشفافية وإعلان المشاكل، ووضع خطط لحلها، مشيرًا إلى أن قيمة العدل، أعظم قيمة وتصعب على العدو الخارجي اختراق المجتمع.

وشدد سمير، على ضرورة مراعاة الإعلام، لما يحاك من خطط، ويقف على حقيقتها، مشددًا على دور الثقافة والفن، وأن يتحمل كل فرد مسئوليته تجاه تعليم وتوعية المجتمع ونشر العلم، متذكرًا استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم، من علم لا ينفع، مؤكدًا أنه العلم الذي يستفيد منه الناس.