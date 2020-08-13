عضو البعثة التعليمية بموسكو: لقاح كورونا الروسي لن يتوافر في 2020

قال الدكتور إسلام شعبان غازي، عضو البعثة التعليمية المصرية في موسكو، والباحث في الأكاديمية الروسية للعلوم، إنه حتى الآن لم يتم التوصل لمرحلة الإنتاج الفعلي على أرض الواقع للقاح الروسي الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشيرًا إلى إجراء تجارب على بعض البشر وجاءت نتائجه فعالة.

وأكد "غازي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الإعلامي أحمد فايق، استحالة إنتاج اللقاح ونزوله في الأسواق قبل نهاية العام الجاري.

وأشارعضو البعثة التعليمية المصرية في موسكو، والباحث في الأكاديمية الروسية للعلوم، إلى أن شركات الأدوية ستقوم بإنتاج هذا اللقاح، ولكن لن يكون متاحًا لكل الأفراد، بل سيتم تجريبه فقط على أشخاص معينه وفئة مستهدفة، ولكن من المستحيل أن يتوافر لدى المواطنين العاديين أو إعطائه للطلاب في المدراس قبل نهاية العام الجاري.