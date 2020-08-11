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محمود مسلم

استخدام لقاح كورونا بالتزامن مع المرحلة الثالثة لتجريبه في موسكو

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03:52 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلن مدير مركز جامالي الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر جينتسبورج، أنّ دخول اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد حيز الاستخدام، يتم بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثالثة لتجريبه في موسكو.

وقال جينتسبورج، في تصريح اليوم، نقلته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية، إنّ المرحلة الثالثة من اختبار اللقاح في موسكو، تبدأ بالتداول المدني له في المناطق الروسية الأخرى.

وأضاف: "لن يكون اللقاح كافيا لتغطية الـ85 منطقة المكونة للاتحاد الروسي، لكن يمكن تغطية من 10 إلى 15 منطقة روسية"، منوها بأنّ المركز جاهز لبدء المرحلة الثالثة من الاختبار بمجرد استلام المخصصات المالية اللازمة لذلك".

وأوضح أنّ المركز سيسجل جميع المتطوعين البالغ عددهم 2000 شخص، وسيتم خلال المرحلة النهائية مراقبة استجابة متلقي اللقاح، لافتا إلى أنّه لا يعرف كيف ستجري عملية التطعيم في المناطق، وهل ستكون هناك طوابير أم لا؟.

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