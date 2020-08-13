معركة بالأسلحة البيضاء تنتهي بتمزيق جسد بائع شاي بالمهندسين

شهد شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين بائع شاي وعامل، انتهت بتمزيق جسد بائع الشاي على يد العامل، وجرى نقله إلى المستشفى.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة أن المتهم تشاجر مع الضحية بسبب الوقوف على "نصبة الشاي"، وأن مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة وانتهت بالشروع في قتل المجني عليه.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا يفيد بوصول بائع شاي مصاب بطعنات متفرقة بالجسد، ودلت التحريات إلى أن وراء الواقعة صديقه، عامل.

وأشارت التحريات إلى أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب نصبة شاي، وأن كلًا من الطرفين تشاجروا بأسلحة بيضاء "مطواة وسنج" وسط الشارع، مما أسفر عن إصابة الضحية بجروح وطعنات متفرقة، وجرى ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.