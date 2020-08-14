رئيس الجامعة الصينية: منح دراسية لـ"الأوائل وذوي الهمم وأبناء الشهداء"

أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى السابق، ورئيس الجامعة المصرية الصينية، أن «الجامعة تستعد حالياً لتطبيق نظام التعليم الهجين بمختلف الكليات تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات وتماشياً مع رؤية الدولة المصرية 2020»، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم فى إخراج كوادر علمية متميزة تتوافق مع متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً. وأضاف «الشيحى» فى حوار لـ«الوطن»، أن «الجامعة تسعى حالياً لافتتاح كلية الصيدلة قريباً».. وإلى نص الحوار:

افتتاح كلية الصيدلة قريباً

ما أبرز استعدادات العام الدراسى الجديد؟

- أنهينا جميع الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسى الجديد، فى ظل استمرار أزمة «كورونا»، ونستعد لإضافة كلية الصيدلة إلى الكليات الموجودة، وخلال أيام سيتم استقبال لجنة من وزارة التعليم العالى لمراجعة الإمكانيات المادية والبشرية، ووفقاً لتقاريرها سيتحدد موعد الافتتاح، ونأمل بدء الدراسة بها قريباً، كما أضفنا عدداً من البرامج العلمية وبروتوكولات الدولة خاصة مع الجانب الصينى، وهناك تبادل علمى مع بعض الدول لتحسين جودة التعليم وخدمته فى مصر وإيجاد تخصصات فريدة ومميزة تتماشى مع وظائف المستقبل وسيتم الإعلان عنها قريباً، وكورونا أثرت سلباً الفترة الماضية فى إنجاز عدد من المهام العلمية للكليات.

د. أشرف الشيحى: زيادة المصروفات 10%

ماذا عن التقديم للالتحاق بالجامعة والمصروفات؟

- فتحنا باب التسجيل منذ أسبوعين لجميع خريجى «الثانوية العامة»، وما يعادلها من شهادات علمية لجميع الكليات، وبالضوابط الموضوع من قبل وزارة التعليم العالى والحدود الدنيا للتقدم بالكليات، ولكنّ هناك متغيراً مهماً يتمثل فى تأخر نتائج اختبارات الشهادات الدولية الأمريكية والبريطانية، فسيتم انتظارها حتى آخر نوفمبر وفقاً لتعليمات الوزارة، وسيكون لهم أماكن بجميع الكليات، أما ما يخص المصروفات، فمجلس الجامعة يسعى دوماً إلى عدم المبالغة فى قيمتها للكليات المختلفة، ونسبة الزيادة لا تتجاوز الـ10% وفقاً لإمكانيات كل كلية، ولا توجد بنود فى قانون تنظيم الجامعات تلزمها بنسب المصروفات ونسب الزيادة بها، ويجب على الطلاب قبل التقدم لأى جامعة التأكد من جودة العملية التعليمية المقدمة بها.

حدثنا عن المنح الدراسية للطلاب؟

- نقدم دوماً منحاً كثيرة لمختلف الشرائح، سواء فيما يتعلق بالأوائل أو ذوى الظروف الصعبة، ونحن من أوائل الجامعات التى تقدم منحاً دراسية مجانية بلا حدود لمن يطلبها، حيث نقدم منحاً غير محدودة العدد لأبناء شهداء الجيش والشرطة شاملة جميع التكاليف، ولذوى القدرات الخاصة ولطلاب 57357، غير نسب الخصومات للهيئات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالشركات، والمنح هى جزء وحق يجب أن يرد للجميع من المصريين، والزيادة للمصروفات للطلاب الجدد وليست القدامى.

لدينا إسهامات علمية وبحثية فى "كورونا".. ونتواصل مع الصين لمتابعة إنتاج "الأدوية واللقاحات"

ما أبرز إسهامات الجامعة فى أزمة «كورونا»؟

- لها إسهامات علمية وبحثية، بالاشتراك مع عدد من الجهات، من خلال طرح رؤى بالمؤتمرات العلمية بالاشتراك مع الجانب الصينى، فيما يتعلق بالفيروس وتطوراته ومتابعة إنتاج الأدوية واللقاحات، وبالتأكيد اتخذنا جميع الإجراءات المناسبة لمواجهة المرض، وهناك أساتذة من الجامعة يسهمون فى عمل عدد من الأبحاث بالتعاون مع عدد من الجهات العلمية.

أزمة "كورونا" كشفت قوة التعليم عن بُعد

كيف ترى رؤية تطبيق التعليم الهجين بالجامعات المصرية العام الجديد؟

- رؤية صائبة ونسعى منذ سنوات للتحول للتعليم المختلط أو المدمج أو الهجين، ولكن كانت هناك صعوبات شتى فى تنفيذه، والتى منها عدم امتلاك الجامعات بنية تحتية معلوماتية جديّة تمكنهم من التعامل عبر الإنترنت، وأزمة «كورونا» كانت لها إيجابيات عظيمة فى الإسراع إلى تطوير البنى التحتية ونظم التعليم عن بعد، وهو لا يعنى رفع المقررات الدراسية فقط على المنصات الإلكترونية، ولكن التعليم عن بعد يتمثل فى إجراء حوار وتفاعل بين الطالب وأستاذه بطرق مختلفة.

نستعد لتطبيق "التعليم الهجين"

هل أنتم مستعدون للتطبيق؟

- الجامعة مستعدة لتطبيق التعليم الهجين بمختلف الكليات، خاصة أن نظم الدراسة والتعليم فى الجامعة منذ إنشائها لا تعتمد على الكتاب الجامعى، بل قائمة على رفع المحاضرات إلكترونياً على المواقع المختلفة للكليات، والاعتماد على المراجع العلمية الرقمية، والمعامل الافتراضية، والتعليم الهجين سيسهم فى تحسين مستوى الخريج المصرى ويجعله مؤهلاً دولياً ومحلياً لسوق العلم المختلفة ووظائف المستقبل.

كيف ترى البحث العلمى فى مصر؟

- لدينا منظومة بحثية متميزة، وقطاعات مختلفة فى جميع الهيئات، وأزمة كورونا والتعامل معها، كشفت مدى قوة التعليم والبحث العلمى فى مواجهة الأزمات.

"القاهرة وبكين"

أظن أن دور الجامعة مهم جداً فى دعم العلاقات المصرية الصينية، وذلك لكونها الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تحمل الشق الصينى، والتجربة الصينية حققت مؤخراً طفرة كبيرة فى مجال التعليم، ونحن فى مصر منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، نرى تطوراً كبيراً فى مجمل العلاقات بين البلدين.