رئيس جامعة دمنهور: انتهينا من خطة تطبيق التعليم الهجين في العام الجديد

أكد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أن الجامعة انتهت من وضع جميع الخطط لتطبيق التعليم الهجين بدءاً من العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن البنية التحتية للحاسبات والمعلومات بالجامعة مؤهلة حالياً لتطبيق النظام على أكمل وجه، مضيفاً أن الجامعة انهت كافة الاستعدادت المتعلقة بتنسيق الجامعات 2020.

وأوضح صالح في حوار لـ"الوطن"، أنه لا زيادة في قيمة المصروفات الدراسية الأساسية بالكليات العام الجديد، مشيراً إلى ان الزيادة ستكون في رفع رسوم بعض الخدمات و بنسب بسيطة جداً، مضيفاً أن الجامعة ساهمت بعدد من الأبحاث العلمية المتعلقة بأزمة كورونا المستجد .

وتابع، صالح، أن الجامعة قاربت على الانتهاء من امتحانات الفرق النهائية، قائلا :"طبقنا عدد من الإجراءات الإحترازية التي ساهمت في إنهاء ماراثون امتحانات الفرق النهائية بنجاح، والمتمثلة في أن غالبية الامتحانات كانت إلكترونية بنظام " البابل شيت"، بالإضافة الى الإجراءات التي إتخذتها الجامعة في ضوء توجيهات وزارتي التعليم العالي و الصحة بشأن المحافظة على صحة وسلامة الجميع من الإصابة بكورونا المستجد " كوفيد 19"، وقمنا بوضع بوابات تعقيم، في مداخل الجامعة، وتوزيع جدول حضور الطلاب للامتحانات بين الكليات المختلفة منعاً لوجود تكدسات داخل الحرم، فضلاً عن توزيع الكمامات و الجوانتيات على الطلاب قبل الدخول للجامعة، ونسقنا مع أمن المحافظة لتخصيص أتوبيسات لنقل الطلاب إلى أماكن تجمع مواصلات المحافظة ".