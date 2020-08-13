كارمن سليمان تحقق ربع مليون مشاهدة بـ"لينا رقصة"

حققت المطربة كارمن سليمان 250 ألف مشاهدة، بعد أقل من 24 ساعة من طرح كليب أغنيتها الجديدة "لينا رقصة" على قناة "يوتيوب" وعدد من المنصات الإلكترونية.

وعلق مصطفى جاد منتج ومشرف الكليب وزوج كارمن عبر "تويتر"، قائلًا، "الحمد لله أكتر من ربع مليون مشاهدة حقيقية جدًا خالص وفي Top 10 ترند يوتيوب في أقل من 24 ساعة".

والأغنية عبارة عن شكل موسيقي راقص بطابع مصري مبهج، وبلهجة مصرية معاصرة، وتتحدث فيها "كارمن" عن رقصتها الخاصه مع حبيبها.

الفيديو كليب من إنتاج وإشراف مصطفى جاد، ومن إخراج المخرج الشاب مصطفى عامر، والذي قام بتصويرها في مصر بعد عقد عدة جلسات للاتفاق على الشكل النهائي لها.

وتعاملت "كارمن" في هذه الأغنية مع نخبة من أفضل الموسيقيين في الوطن العربي، وهما الشاعر والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي جلال الحمداوي.